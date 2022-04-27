В Петербурге автобусный маршрут №267 продлили до Финляндского вокзала

По просьбе петербуржцев автобусный маршрут №267 продлевают до Финляндского вокзала.

Социальный автобус №267 вышел на линию 1 апреля с началом транспортной реформы. Он следует только до метро «Выборгская», тогда как коммерческий доезжал до Финляндского вокзала. Жители Приморского района попросили Смольный вернуть прежнюю схему движения и продлить маршрут.

С 1 мая автобусы №267 начнут ездить до Финляндского вокзала. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель автобуса в Петербурге назвал плюсы обновленного автопарка. Петербургские водители уже почти месяц работают на новых современных автобусах. Один из них рассказал о плюсах обновленного транспорта.