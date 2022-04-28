В Петербурге «минировали» НИИ уха, горла, носа и Мостотрест

Были проверены все мосты. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

Были проверены все мосты. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

В Петербурге на электронные адреса учреждений поступили шесть сообщений о якобы минировании Эрмитажа, НИИ уха, горла, носа и речи,ООО «Кинеф», «Мостотреста», Центральной городской библиотеки имени Маяковского.

Были проверены 335 объектов — 258 мостов, музей, медучреждение, библиотека, нефтеперерабатывающий завод, 73 суда. Взрывчатки не обнаружено.

Были эвакуированы более 1 тыс. человек. Мероприятия завершены в 19:20.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, 21 апреля из-за угрозы минирования из школ Петербурга и Ленобласти эвакуировали более 19 тыс. человек. Полиции пришлось тщательно осмотреть помещения 1030 образовательных учреждений в поисках взрывчатки.