В школе с углубленным изучением французского языка — острая кишечная инфекция

В школе с углубленным изучением французского языка &#8212; острая кишечная инфекция
Несколько школьников госпитализированы. Фото: pixabay.com

В школе №26 с углубленным изучением французского языка Невского района Петербурга отравились несколько учеников. Как сообщили в петербургском управлении Росприроднадзора, речь идет о семи школьниках, из них двое госпитализированы. «Фонатнка» же пишет уже о 30-ти пострадавших учениках.

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Организатор питания школьников — АО «Комбинат социального питания «Волна».

Проводятся противоэпидемические мероприятийя, лабораторное обследование сотрудников столовой, контактных учащихся и персонала школы.

Причины и условия формирования очага устанавливаются.

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