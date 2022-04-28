Почти половина кинотеатров в России могут закрыться

Почти половина кинотеатров в России могут закрыться
Чтобы киноотрасль выжила, нужна прямая финансовая поддержка государства. Фото: Pixabay

Половина кинотеатров в России могут закрыться из-за отсутствия репертуара. Об этом заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). Падение выручки из-за критического недостатка репертуара прогнозируется в районе 80%.

За время коронавируса рынок упал на 26,6% по сборам и на 33,6% по посещаемости. Но, как говорится в сообщении АВК, события последних месяцев «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».

Падение показателей марта этого года к марту прошлого года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, а к марту 2019 года – 54% и 59% соответственно.

Совокупный убыток кинотеатров в этом году может составить не менее 11,1 млрд рублей и 6,2 млрд рублей в течение первых пяти месяцев. Сборы за российские фильмы до конца года составят не больше 6,142 млрд рублей.

В ассоциации подчеркнули, что сохранить сегодня киносферу без прямой финансовой поддержки государства невозможно.

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