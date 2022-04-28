В России появится своя платформа для онлайн-курсов

Отечественная платформа для размещения онлайн-курсов появится в России. Она заменит ушедшие с российского рынка компании.

Как передает РИА Новости, в Университете 2035, организации-разработчике «Российской образовательной платформы» (РОП), сообщили, что продукт создан на основе отечественных технологий.

Таким образом, произойдет полное импортозамещение зарубежных курсов, на которых ранее размещались российские вузы.

По словам проректора по образованию Университета 2035 Екатерины Любимовой, у нового продукта есть ключевые особенности. Это может быть персональное непрерывное сопровождение развития человека на протяжении всей жизни, внедрени6 искусственного интеллекта.

Российская образовательная платформа позволит российским вузам и компаниям монетизировать размещенный контент.