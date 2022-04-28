В Швейцарских Альпах нашли огромный зуб

В Швейцарских Альпах нашли зуб, который принадлежат, возможно, крупнейшему в истории существу. Об этом говорится в статье Journal of Vertebrate Paleontology. Окаменелость принадлежит трем ранее неизвестным видам гигантских ихтиозавров.

Ширина зуба с корнем — шесть сантиметров. Находка сделана в морских отложениях Швейцарских Альп, которые до тектонического поднятия находились на мелководье аналога Средиземного моря 200 млн лет назад. Ихтиозавры были размером с кита и иногда приплывали из открытого моря в эти воды на кормежку. Теперь это формация Кессен на высоте 2800 м над уровнем моря.

Ихтиозавры были грозными морскими хищниками, хорошими охотниками и пловцами. Их было множество видов. Они были зубастыми и беззубыми, размерами с маленькую морскую свинку и превосходившие кашалотов.

Гигантский черный зуб и набор позвонков и ребер были найдены еще 30 лет назад, но сейчас находку заново изучили. Ученые предположили, что длина рептилии могла составлять около 20 метров.