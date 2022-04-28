Центробанк РФ рассказал, какие банкноты стали подделывать чаще всего

Одну из купюр мошенники в России стали подделывать в пять раз чаще, чем остальные. При этом технология фальсификации усовершенствована, поэтому стало труднее отличить настоящую банкноту от подделки.

Как передает Primpress, по данным Центробанка за первый квартал этого года, речь идет о купюре номиналом в 2 тыс. рублей. Ее стали подделывать в пять раз чаще, а купюру в 5 тыс. — всего на 4% чаще.

На банкноте достоинством в 2 тыс. рублей изображены символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром Восточный.