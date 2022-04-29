«Боржоми» останавливает производство из-за Украины

&#171;Боржоми&#187; останавливает производство из-за Украины
Оба завода "Боржоми" остановлены. Фото: Pixabay

Ситуация на Украине привела компанию «Боржоми» к большим финансовым проблемам, она вынуждена приостановить производство на двух заводах Грузии.

Как говорится в заявлении компании, с начала боевых действий на Украине компания «IDS Боржоми Грузия» находится в сложной ситуации. Это связано с проблемами на основных рынках сбыта продукции, ограниченным доступом к банковским счетам. Для компании закрыта возможность получать валютную выручку и невозможно рассчитываться с кредиторами.

«IDS Боржоми Грузия» продолжает работать, однако ситуацию исправить пока не удается. Поэтому с 29 апреля компания временно приостановила производство на обоих разливочных заводах «Боржоми».

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International. Владелец 60% долей — компания «Альфа-групп», ее основатель — российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под антироссийские санкции.

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