«Боржоми» останавливает производство из-за Украины

Ситуация на Украине привела компанию «Боржоми» к большим финансовым проблемам, она вынуждена приостановить производство на двух заводах Грузии.

Как говорится в заявлении компании, с начала боевых действий на Украине компания «IDS Боржоми Грузия» находится в сложной ситуации. Это связано с проблемами на основных рынках сбыта продукции, ограниченным доступом к банковским счетам. Для компании закрыта возможность получать валютную выручку и невозможно рассчитываться с кредиторами.

«IDS Боржоми Грузия» продолжает работать, однако ситуацию исправить пока не удается. Поэтому с 29 апреля компания временно приостановила производство на обоих разливочных заводах «Боржоми».

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International. Владелец 60% долей — компания «Альфа-групп», ее основатель — российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под антироссийские санкции.