Синоптик Александр Колесов пожелал петербуржцам хороших выходных: снег все равно будет

Синоптик Александр Колесов пожелал петербуржцам хороших выходных: снег все равно будет
В выходные возможен снег. Фото: pixabay.com

В выходные дни в Петербурге температура будет немного ниже нормы. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, по ночам, в начале и в конце выходных дней, может идти снег, но небольшой. В Ленобласти по ночам возможны заморозки.

Воздух все равно постепенно прогревается, и днем температура будет повышаться.

Александр Колесов пожелал всем хороших выходных.

Напомним, в Петербурге из-за серии циклонов третий день идет снег, холодно и ветер. По утрам из-за снега повысилось число ДТП, по городу аномальные пробки.

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