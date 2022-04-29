Путина и Зеленского пригласили на саммит G20

Путин и Зеленский приглашены на саммит "Большой двадцатки". Фото: Кремль

Путин и Зеленский приглашены на саммит "Большой двадцатки". Фото: Кремль

Индонезия пригласила президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки».

Как сообщает агентство Франс Пресс, Путин и Зеленский вошли в число приглашенных на саммит G20, который пройдет в Индонезии.

Индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что оба политика уже получили приглашения на мероприятие.

Ранее лидер Украины сообщил, что провел переговоры с Видодо, поблагодарив его за приглашение на саммит G20.

Саммит Группы двадцати пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия намерена выйти из состава Всемирной туристской организации ООН. Процесс по выходу России из UNWTO может занять год, но приостановка членства РФ в организации вступает в силу немедленно.