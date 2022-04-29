Цены на подержанные машины в России снизились до уровня февраля

Спрос на подержанные иномарки в России понизился, как и цены на них. Как передает РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь портала об автомобилях «Дром» Мария Погребец. По ее словам, цены на подержанные автомобили снизились до уровня февраля.

Так, средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 16% по сравнению с мартом и составляет примерно 970 тысяч рублей. Спрос на б/у иномарки сократился на 15%.

При этом продавать старые иномарки стали гораздо реже — количество объявлений уменьшилось на 75% по сравнению с февралем. С начала года цены на новые машины выросли на 60%, средняя стоимость сейчас составляет 2,7 млн рублей.

Директор по развитию автомобильного портала Антон Серков отметил, что период «сбрасывания» рублей и ажиотажного спроса закончился.

По его мнению, в дальнейшем из-за серьезного дефицита новых автомобилей россияне обратят свой взор на подержанные автомобили возрастом до трех-пяти лет.