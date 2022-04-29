В Петербурге приняли закон о снижении налоговой нагрузки для туристических компаний

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, который освобождает предприятия туристической сферы от уплаты имущественного и земельного налогов в этом году. Это инициатива входит в пакет антисанкционных мер для Петербурга.

По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, в первую очередь закон защитит туристические организации. Для них предусмотрены налоговые льготы.

В прошлом году бюджет города пополнится 20 млрд рублей, поступившими от туристической отрасли. Сегодняшние льготы дополнительно дадут отрасли 970 млн рублей, что позволит выжить целому ряду предприятий.

В этом году предприятия гостиничной отрасли, организаторы выставок и форумов, санаторно-курортные организации и турагентства освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов. Аналогичные льготы установлены и для операторов морских терминалов по обслуживанию круизных и паромных судов.