В Ломоносове горит историческая усадьба «Дача Максимова»

В Ломоносове загорелась историческая усадьба «Дача Максимова» конца XIX века.

Как сообщили в петербургском управлении МЧС, пожар происходит в усадьбе, расположенной на Краснофлотском шоссе, дом 16. Он начался в пятницу около 16:30.

Площадь пожара в двухэтажном деревянном здании достигла 600 квадратных метров. Огонь тушат по дополнительному номеру сложности 1 БИС. На борьбу с пожаром прибыли 36 человек личного состава МЧС и девять единиц техники.

К настоящему моменту данные о возможных пострадавших не поступали.

Усадьба «Дача Максимова» была построена в 1892 году. Деревянное здания является памятником архитектуры федерального значения. В советское время здесь создали Ломоносовский дом ребенка, который проработал до 2009 года. Последние годы здание не используется, но находится под охраной.

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