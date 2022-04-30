В Петербург прибыл первый чартерный авиарейс с туристами из Казани

В аэропорту Пулково приняли первый самолет, выполнивший прямой чартерный рейс из Казани.

Авиарейс Петербург — Казань организовали в рамках тура «Знакомство с Петербургом». Прибывшие в город на Неве туристы увидят знаменитые достопримечательности и посетят мероприятия в честь начала туристического сезона, рассказали в пресс-службе Пулково.

Пассажиров, прилетевших на первом чартере из Казани, встретили сотрудники воздушной гавани и комитета по развитию туризма Петербурга. На борту между путешественниками разыграли призы, подарки получили три счастливчика.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. По словам вице-губернатора Максима Соколова, в настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.