КГИОП требует возбудить уголовное дело после пожара в исторической усадьбе в Ломоносове

Комитет по охране памятников (КГИОП) подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту возгорания деревянной «Дачи Максимова» в Ломоносове.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, усадьба «Дача Максимова» является объектом культурного наследия федерального значения.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники комитета установили, что во время пожара здание полностью обрушилось. КГИОП обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении памятников истории и культуры, а также по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия.

Усадьба «Дача Максимова» была построена в 1892 году. Деревянное здания является памятником архитектуры федерального значения. В советское время здесь создали Ломоносовский дом ребенка, который проработал до 2009 года. Последние годы здание не используется, но находится под охраной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ломоносове горит историческая усадьба «Дача Максимова».

«Дача Максимова» загорелась накануне около 16:30. Площадь пожара достигла 600 кв. метров. Пожар тушили по дополнительному номеру сложности 1 БИС. С огнем справились за два с половиной часа.