Конюшенное ведомство в Петербурге выставили на торги «за рубль»

Власти Петербурга выставили на торги Конюшенное ведомство по программе «Памятник за рубль». Как сообщили в комитете имущественных отношений Петербурга, долгое время находящийся в запустении исторический объект уйдет с молотка 30 мая.

Победитель аукциона должен будет за семь лет полностью восстановить ведомство. После этого оплата аренды снизится до рубля за квадратный метр. Пока же ежемесячный платеж составит 2,91 млн руб., это стартовая цена лота.

Конюшенное ведомство общей площадью 13,5 тыс. квадратных метров было построено в 1720-1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля, через сто лет его реконструировал архитектор Василий Стасов.

Последние десять лет памятник находился в запустении. После предоставления его инвестору в 2010 году там должен был появиться апарт-отель, но после протеста градозащитников от проекта отказались.

Напомним, КГИОП требует возбудить уголовное дело по факту пожара в деревянной «Дачи Максимова» в Ломоносове. Построенный в 1892 году объект культурного наследия федерального значения полностью обрушился.