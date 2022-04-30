В Финском заливе нашли корюшку с паразитами 

В Финском заливе нашли корюшку с паразитами 
Сезон корюшки начался позже обычного. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Из Финского залива у Выборгского района Ленобласти выловили корюшку, которая не прошла проверку на паразитическую чистоту. Как сообщает 47news со ссылкой на региональное управление ветеринарии, были проверены 64 корюшки, пойманные в Ермиловской бухте Приморского залива.

Проверку проводили сотрудники государственной ветслужбы и представители Северо-Западного управления Росрыболовства.

В результате проверки были обнаружены 12 экземпляров скребней и один экземпляр личинки семейства Anisakidae. Такие «подарки» могут вызвать у человека тошноту, слабость, боль и вздутие в животе, стать причиной паразитарного заболевания.

Уберечься можно, заморозив рыбу или обеззаразив ее.

В то же время степень заражения корюшки оказалась низкой.

Напомним, в этом году из-за заморозков сезон корюшки начался позже обычного. Точки по продаже корюшки начали работу 15 апреля.

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