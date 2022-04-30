Global Times: отказ России поставлять газ стал «самым жестким» ответом на санкции Запада

Решить проблему нехватки энергоресурсов в ЕС в ближайшее время не получится. Фото: Pixabay

Решить проблему нехватки энергоресурсов в ЕС в ближайшее время не получится. Фото: Pixabay

В Китае посчитали прекращение поставок российского газа самым жестким ответом Кремля на западные санкции.

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян напомнил в статье для Global Times, что Россия уже прекратила поставлять свой газ в Польшу и Болгарию, которые отказались платить в рублях. По словам эксперта, прекращение поставок показывает, что ранее выдвинутое Москвой требование об оплате поставок в российской валюте «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции».

Боцян отметил, что для эффективного замещения российских газа и нефти Евросоюз должен увеличить импорт из Катара и США, но нефтегазотранспортная структура этих стран с Европой еще не готова к стабильным поставкам.

По мнению китайского журналиста, решить проблему нехватки энергоресурсов в ЕС в ближайшее время не получится из-за нехватки судов для перевозки и ограниченных мощностей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крупные клиенты «Газпрома» пока не оплачивали газ рублями.