Reuters: крупные клиенты «Газпрома» пока не оплачивали газ рублями

Крупные клиенты «Газпрома» пока не перешли на схему по оплачиванию российского газа рублями. По новой схеме начали платить только несколько небольших трейдеров, передает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, на расчеты в рублях перешло пять мелких трейдеров.

Напомним, с 1 апреля «Газпром» после указа президента РФ Владимира Путина начал принимать плату за газ с недружественных стран в рублях. Покупатели вправе платить в евро, затем Газпромбанк конвертирует валюту в рубли и отправляет на счет поставщика.

По новой схеме уже отказались платить Польша и Болгария, поставки газа в эти страны прекращены. Согласна только Венгрия.

Самый крупный покупатель российского газа в Европе — Германия.