Из частного дома в Ленобласти украли оружия и налички на 7 млн рублей

В Тосненском районе Ленобласти полиция разыскивает вора-домушника, который оставил хозяев частного дома без оружия и наличных на 7 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в полицию с заявлением о краже обратился 53-летний хозяин частного дома в СНТ «Сосновое» садоводческого массива «Нечеперть». Он сообщил правоохранителям, что кто-то пробрался в его дом и украл из сейфа два охотничьих ружья, патроны и наличные деньги. Общую сумму ущерба потерпевший оценил в 7 миллионов 250 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ о краже. Полиция приняла меры к розыску и задержанию домушника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что против пассажира с ножом, кидавшегося на людей на станции «Комендантский проспект», возбуждено дело.