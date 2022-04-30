Против пассажира с ножом, кидавшегося на людей на станции «Комендантский проспект», возбуждено дело

Против пассажира с ножом, кидавшегося на людей на станции &#171;Комендантский проспект&#187;, возбуждено дело
Инцидент произошел на станции метро "Комендантский проспект". Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении 31-летнего пассажира метрополитена, устроившего конфликт на станции «Комендантский проспект».

Пассажир подземки стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Заявление на него написал сотрудник метрополитена. По данным «Фонтанки», сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что агрессивный пассажир с ножом кидался на людей на «Комендантском проспекте». Инцидент произошел вечером 28 апреля. Молодой человек в неадекватном состоянии и с ножом в руке бросался на сотрудников подземки в вестибюле у турникетов. Остановить его удалось одному из пассажиров — мужчина уложил агрессора одним ударом, а затем скрутил с помощью сотрудников метро и других очевидцев.

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