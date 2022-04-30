В Петербурге проходит общегородской субботник

Всего в Петербурге проходит более 250 мероприятий. Фото: Мойка78 / Николай Овсянников

Всего в Петербурге проходит более 250 мероприятий. Фото: Мойка78 / Николай Овсянников

В Северной столице сегодня, 30 апреля, проходит общегородской субботник. В нем может принять участие каждый желающий. Организованы полевые кухни и другие мероприятия.

Горожане убираются в парках и во дворах, сажают новые деревья. Добровольцы собирают прошлогодние листья с газонов и мусор.

Всего в Петербурге проходит более 250 мероприятий.

Желающие могут убраться и возле своих домов. Жилищный комитет опубликовал список мест, где вместе с коммунальщиками можно принять участие в уборке дворов.

Интересующиеся местами проведения уборки могут найти их на сайтах районных администраций, в управляющих организациях и муниципальных образованиях.

Отметим, этой весной планируется посадить более 5,5 тыс. деревьев и 68 тыс. кустарников.