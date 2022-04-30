В Петербурге появился радужный ореол вокруг Солнца — гало

В Петербурге наблюдается гало, радужный ореол вокруг Солнца. Как пишут в сообществе «АстроФотоБолото» в телеграме, это явление связано с преломлением солнечного света в облачности.

Напомним, в середине апреля в Ленобласти было видно сразу три природных явления — северное сияние, лунное гало и световой лес. Сначала на небе появилось северное сияние, и его было видно до утра. Правда, мешала облачность, которая спрятала много интересного.

Также везунчики увидели в ту ночь световой лес и лунное гало. Лунный свет отражался от летающих в воздухе ледяных частиц, что дало необычное свечение.

При нулевой температуре такое явление встречается довольно редко, обычно его можно встретить при сильных морозах.