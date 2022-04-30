Съезд с КАД на Мурманское шоссе частично перекроют 4 и 5 мая

4 и 5 мая будут попеременно перекрывать одну полосу движения на съезде. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

4 и 5 мая будут попеременно перекрывать одну полосу движения на съезде. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На следующей неделе дорожники ограничат пропускную способность одного из съездов на развязке КАД с Мурманским шоссе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 и 5 мая будут попеременно перекрывать одну полосу движения на съезде №8 с внутреннего кольца КАД в направлении Ленобласти. На данном съезде всего две полосы движения.

Движение ограничат для проведения ремонтных работ по устранению колейности проезжей части.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий», — заявили в пресс-службе.

Автомобилистам также принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом закроют две полосы до 11 мая. Для автомобилистов будут недоступны третья и четвертая полосы, по первой и второй ограничат скоростной режим до 50 километров в час.