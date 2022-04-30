Магазины IKEA будут закрыты в России до осени

Магазины ИКЕА будут закрыты как минимум до 31 августа. Фото: Pixabay

Магазины ИКЕА будут закрыты как минимум до 31 августа. Фото: Pixabay

Шведская торговая сеть IKEA продлила приостановку работы магазинов в России до конца лета.

Как сообщили в ВК-группе профсоюза работников IKEA, из-за отсутствия возможности наладить бесперебойные поставки магазины сети будут работать в режиме «за закрытыми дверями» как минимум до 31 августа.

В ближайшие два месяца компания продолжит выплачивать сотрудникам магазинов полную зарплату согласно трудовому договору. Кроме того, IKEA обещает сохранить все рабочие места для сотрудников на постоянных договорах.

Отмечается, что в случае улучшения ситуации с логистикой магазины откроются раньше срока.

«И самое главное — ИКЕА не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия», — подчеркнули в профсоюзе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что IKEA хочет вернуться в Россию, заявил замглавы российского Минпромторга.