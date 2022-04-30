Bloomberg: ЕС может отказаться от российской нефти к концу года

Евросоюз намерен до конца года отказаться от закупок российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Делать это ЕС будет постепенно. Так, на следующей неделе может быть утвержден шестой пакет антироссийских санкций. Кроме того, Европейский Союз будет добиваться, чтобы от системы SWIFT отключили еще больше российских банков.

Ранее сообщалось о поэтапном запрете на импорт нефти из России в страны ЕС, он может вступить в силу уже в начале мая. Последнее время это обсуждали члены ЕС.

Также Германия поддержала запрет на импорт российского урана и других компонентов для работы АЭС.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа. Поэтому надо быть осторожнее с антироссийскими санкциями, чтобы они не повредили странам Евросоюза больше, чем России.