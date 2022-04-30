Греция: Европа не сможет полностью заменить российский газ

Европа понимает, что должна как можно скорее избавиться от российского газа. Фото: Pixabay

Европа понимает, что должна как можно скорее избавиться от российского газа. Фото: Pixabay

Европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа. Поэтому надо быть осторожнее с антироссийскими санкциями, чтобы они не повредили странам Евросоюза больше, чем России. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью местным СМИ.

По его словам, Европа понимает, что должна как можно скорее избавиться от российского газа, но также понятно, что это не дело одного дня.

Греция подготовил краткосрочный план энергообеспечения и долгосрочный план, связанный с возобновляемыми источниками энергии.

Напомним, Россия отказывается принимать оплату за поставки газа у недружественных стран не в рублях.