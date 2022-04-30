Россияне не увидят солнечное затмение

Прямо сейчас, 30 апреля, проходит солнечное затмение, солнце закрыто на 64%. Однако с территории России его увидеть невозможно.

По данным Московского планетария, затмение началось в 21:47 мск у антарктического побережья Тихого океана. Максимальная фаза наступила в 23:41, когда Луна закрыла Солнце на 64%. Завершится затмение в 01:37 в Восточной зоне Тихого океана рядом с Чили.

Затмение можно увидеть в проливе Дрейка, на юго-западе Южной Америки и Антарктиды и в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

В северном полушарии, в том числе в России, солнечное затмение будет не видно.

Напомним, петербуржцы сегодня наблюдали гало.