Финляндия готовится к прекращению в мае поставок российского газа

Финляндия готовится к прекращению в мае поставок российского газа
Финляндия отказывается от российского газа. Фото: Pixabay

Финляндия готовится к отказу в мае от поставок российского газа. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. По данным издания, до 20 мая финская госкомпания Gasum должна сообщить, согласна ли она оплачивать российский газ в рублях.

Как заявила финский министр по делам Европы и управлению собственностью Тютти Туппурайнен, комитет по экономической политике правительства страны уже принял решение отказаться от российского газа за рубли.

Как считает Туппурайнен, Россия якобы хочет «разделить ЕС и установить над ним контроль».

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что северный регион Европы станет сильнее в случае его расширения до границ России. По его словам, из-за спецоперации на Украине ситуация с безопасностью изменилась.

«Если получится так, как кажется, что Финляндия и Швеция вступят в (НАТО), у нас будет новый вид Севера, ответственный, стабильный и сильный», — считает он.

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