Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО создаст сильный Север

Президент Финляндии объяснил, зачем стране нужно вступать в НАТО. Фото: Кремль

Президент Финляндии объяснил, зачем стране нужно вступать в НАТО. Фото: Кремль

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что актуальность вступления Финляндии и Швеции в НАТО связана с проведением спецоперации России на Украине.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в связи с действиями России изменилась. По словам лидера Суоми, северный регион Европы станет стабильнее и сильнее, если расширится до границ России. Об этом пишет РИА Новости.

«Если получится так, как кажется, что Финляндия и Швеция вступят в (НАТО), у нас будет новый вид Севера, ответственный, стабильный и сильный», — подчеркнул финский глава.

Ниинистё также добавил, что Финляндия и Швеция определятся со своими позициями по НАТО к моменту его государственного визита в Стокгольм в конце мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия отказывается платить за российский газ в рублях, заявила финский министр по делам Европы и управлению собственностью Тютти Туппурайнен.