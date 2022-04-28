Финляндия не хочет платить за российский газ в рублях

Финляндия хочет скорее отказаться от поставок газа из России. Фото: Pixabay

Финляндия хочет скорее отказаться от поставок газа из России. Фото: Pixabay

Финляндия отказывается платить за российский газ в рублях. Об этом в интервью изданию Helsingin Sanomat заявила финский министр по делам Европы и управлению собственностью Тютти Туппурайнен.

По ее словам, такое решение принято в комитете по экономической политике правительства страны. О нем уже сообщили руководству газовой компании Gasum, владеющей контрактом на поставку российского газа.

Как считает Туппурайнен, Россия якобы хочет «разделить ЕС и установить над ним контроль». Финляндия называет это шантажом «на фоне геополитических амбиций».

Финляндия хочет скорее отказаться от поставок газа из России, потому что ее жители «не хотят платить за нарушение контракта».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что запасов газа в Чехии хватит на три недели.