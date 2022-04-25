Запасов газа Чехии хватит на три недели

Чехия почти на сто процентов зависит от российских энергоресурсов. Фото: Pixabay

Чехия почти на сто процентов зависит от российских энергоресурсов. Фото: Pixabay

Подземные газохранилища в Чехии заполнены на 28%, запасов крупнейшего в Чехии газового оператора RWE Gas Storage CZ хватит только на три недели. Как сообщает издание Novinky со ссылкой на пресс-службу фирмы, запасов осталось примерно 700 млн кубометров. Летом такого объема хватает примерно на три недели.

Хранилища компании рассчитаны примерно на 2,7 млрд кубометров газа. Этого хватает на два месяца потребления зимой.

По данным Novinky, материнская компания, немецкая фирма RWE, задумалась о продаже всех шести хранилищ чешской фирмы за 500 млн евро.

Как заявил ранее эксперт по энергетике Иван Новески, большинству жителей Чехии грозит замерзание следующей зимой при отказе от поставок газа из России. Чехия почти на сто процентов зависит от российских энергоресурсов уже более 50 лет.