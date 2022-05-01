Четырехлетний мальчик на беговеле получил закрытый перелом бедра, попав под колеса Infiniti

Четырехлетний мальчик на беговеле получил закрытый перелом бедра, попав под колеса Infiniti
Четырехлетний мальчик на беговеле получил закрытый перелом бедра, попав под колеса Infiniti. Фото: pixabay

В Ленинградской области маленький мальчик попал под колеса автомобиля, переезжая пешеходный переход на беговеле.

Инцидент произошел в Тосненском районе около 11 часов утра на дороге «Померанье-Кунесть» на пути от трассы М-10 в сторону садоводства «Полиграфмаш» . Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 42-летняя помощник гендиректора компании, управляя Infiniti ЕХ35, совершила наезд на пересекающего проезжую часть ребенка. Мальчик был на беговеле, а следом за ним шла его мать. Важно, что все произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Четырехлетний ребенок был госпитализирован с закрытым переломом бедра. Подчеркивается, что за прошлый год на помощника гендиректора компании выписали три штрафа за превышение скорости движения более чем на 20 км/час.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром 1 мая в южной части КАД Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие.

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