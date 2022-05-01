Четырехлетний мальчик на беговеле получил закрытый перелом бедра, попав под колеса Infiniti

В Ленинградской области маленький мальчик попал под колеса автомобиля, переезжая пешеходный переход на беговеле.

Инцидент произошел в Тосненском районе около 11 часов утра на дороге «Померанье-Кунесть» на пути от трассы М-10 в сторону садоводства «Полиграфмаш» . Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 42-летняя помощник гендиректора компании, управляя Infiniti ЕХ35, совершила наезд на пересекающего проезжую часть ребенка. Мальчик был на беговеле, а следом за ним шла его мать. Важно, что все произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Четырехлетний ребенок был госпитализирован с закрытым переломом бедра. Подчеркивается, что за прошлый год на помощника гендиректора компании выписали три штрафа за превышение скорости движения более чем на 20 км/час.

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