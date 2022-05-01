В массовом ДТП южной части КАД Петербурга пострадало 3 человека

В массовом ДТП южной части КАД Петербурга пострадало 3 человека
В массовом ДТП южной части КАД Петербурга пострадало 3 человека. Фото: Pixabay

Утром 1 мая в южной части КАД Петербурга произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие.

Предварительно, как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в происшествии пострадало 3 человека. Все произошло на 68 км, у развязки с Пулковским шоссе, где столкнулись два автомобиля.

Отмечается, что в момент, когда участники ДТП находились на проезжей части, на них был совершен наезд третьим легковым автомобилем. В компании информировали, что в результате повреждёнными транспортными средствами заняты 1,2, 3 полосы внешнего кольца КАД.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи. Состояние пострадавших уточняется. По данным «Яндекс.Пробки», в следствии ДТП у развязки с Пулковским шоссе затруднено движение на участке в 500 метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогам конца 2021 года перекресток проспектов Испытателей и Коломяжского лидирует в рейтинге самых аварийных в Петербурге.

авария дтп кад новости СПб происшествие транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Старовойт: в Курской области частично обрушился железнодорожный мост
Несколько изменений в ногах могут свидетельствовать о диабете
Неосторожный мужчина может заплатить до 5 тысяч за падение на рельсы ...
В СПБГУ назвали причину запрета на упоминание названия вуза в студенческой газете
Гендиректор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский погиб в ...
Из горящей квартиры на Ланском шоссе женщину госпитализировали в больницу
В городе Могоча при посадке загорелся вертолет Ми-8
Володин предложил конфискацию активов бизнесменов из недружественных стран