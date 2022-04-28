Составлен рейтинг самых аварийных перекрестков Петербурга

Перекресток проспектов Испытателей и Коломяжского лидирует в рейтинге самых аварийных в Петербурге по итогам 2021 года.

Как сообщает «КП-Петербург», чаще всего автомобили бьются на севере города. Пешеходы нарушают правила дорожного движения там же. В лидерах — Приморский район, там за год было совершено 42 тыс. 931 нарушение. Всего в Петербурге за год произошло более 128 тысяч ДТП, среди них 5 тыс. 681 аварий с пострадавшими, погибли 197 человек.

Чаще всего ДТП в прошлом году происходили у станции метро «Пионерская» — на пересечении пр. Испытателей и Коломяжского. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, там случились девять аварий.

Дальше в «рейтинге» идут перекрестки Дальневосточного пр. – ул. Тельмана (семь ДТП), пр. Солидарности – ул. Коллонтай (семь ДТП), Петергофского ш. – ул. Партизана Германа (семь ДТП), Каменоостровского пр. – наб. реки Карповки (шесть ДТП).

По данным полиции, в основном причины ДТП типичные: несоблюдение дистанции, неграмотное перестраивание, несоблюдение очередности проезда, превышение скорости.