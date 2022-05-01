Гендиректор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский погиб в горах около Сочи

Недалеко от Сочи 37-летний генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в результате несчастного случая.

Как стало известно Круковский погиб в горах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта. Один из источников утверждает, что гендиректор «Красной Поляны» погиб на тропе к Ачипсинской крепости, получив при падении травмы, которые были не совместимы с жизнью.

«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — заметили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что прощание с Андреем Круковским состоится 3 мая и пройдет в «Красной Поляне».

С 20219 года погибший гендиректор руководил «Красной Поляной», а с 2015 уже работал там в составе совета директоров. Среди проектов, к которым причастен Круковский, — создание экологического курорта «Лагонаки», а также строительство канатной дороги на гору Ахун.

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