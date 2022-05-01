В городе Могоча при посадке загорелся вертолет Ми-8

В городе Могоча при посадке загорелся вертолет Ми-8
В городе Могоча при посадке загорелся вертолет Ми-8. Фото: Pixabay

В Забайкальском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате инцидента погиб 1 человек и еще 5 пострадали.

Всего на борту вертолета Ми-8 находилось 15 человек. На настоящий момент транспортное средство полностью разрушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На аэродроме города Могоча вертолет сначала совершил жесткую посадку, а после загорелся. Как утверждает один из источников, Ми-8 загорелся при ударе о землю, погиб при этом один человек. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты пожарно-спасательного гарнизона. Причины происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, вертолет принадлежал компании «Мост Авиа».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спортивный самолет потерпел крушение в румынском уезде Прахова. В результате инцидента погиб пилот.

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В городе Могоча при посадке загорелся вертолет Ми-8
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