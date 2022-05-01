В СПБГУ назвали причину запрета на упоминание названия вуза в студенческой газете

В СПБГУ назвали причину запрета на упоминание названия вуза в студенческой газете
В СПБГУ назвали причину запрета на упоминание названия вуза в студенческой газете. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Санкт-Петербургском государственном университете объяснили свой требование запретить распространение своего наименования студенческому изданию.

До этого письмо с требованием убрать название вуза поступило в редакцию газеты «Студень», которую создают студенты СПбГУ. Отмечалось, что если требование не будет выполнено, представители вуза обратятся в полицию. Об этом рассказала сама газета в социальных сетях. При этом освещение студенческой жизни, как заверяют авторы, продолжается. Приходится только менять описание, шапку и доменный адрес.

На сайте СПБГУ заместитель ректора университета по правовым вопросам Юрий Пенов прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, часть сообществ используют в публикациях от имени вуза непроверенную информацию, распространяя недостоверные сведения о жизни и деятельности СПбГУ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на юге Северной столицы построят новое учебное пространство СПбГУ. Архитектурный облик будущего кампуса рассмотрели на Градсовете.

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