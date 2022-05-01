Несколько изменений в ногах могут свидетельствовать о диабете

Несколько изменений в ногах могут свидетельствовать о диабете. Фото: unsplash

Несколько изменений в ногах могут свидетельствовать о диабете. Фото: unsplash

Повышенный уровень сахара в крови может серьезно отразиться на общем состоянии организма человека. Специалисты рассказали, какие симптомы могут указывать на развитие синдрома диабетической стопы.

Под диабетической стопой понимается серьезное осложнение сахарного диабета, которое можно заметить по изменениям в ногах. Таким недугом достаточно часто страдают диабетики, отмечают китайские эксперты. Издание WeChat рассказало, что диабет можно выявить по трем признакам в ногах.

Так, стоит насторожиться, если наблюдается зуд, онемение и кожные язвы. При обнаружении вышеперечисленных симптомов специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что орехи обладают большим количеством полезных свойств для организма и помогают снизить уровень сахара в крови. Отмечается, что уровень глюкозы в крови зависит как от углеводов, так и от количества белков, жиров и клетчатки, присутствующих в пище.