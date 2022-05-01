Президент России приостановил упрощенную выдачу виз для стран ЕС

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, по которому приостанавливается упрощенная выдача виз гражданам стран ЕС.

На официальном портале правовой информации появился документ, по которому указом президента России приостанавливается упрощенная выдача виз странам ЕС.

Теперь законом предусматривается приостановка упрощенной выдачи виз для некоторых категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Правило распространяется и на журналистов, а также на официальные делегации, говорится в пояснительной записке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин 1 мая подписал указ, согласно которому процесс постановки иностранных фирм на налоговый учет при открытии счета в банке упростится. Новая мера позволит оплачивать поставки газа в рублях.