Владимир Путин узаконил регистрацию в России иностранных компаний

Владимир Путин узаконил регистрацию в России иностранных компаний
Владимир Путин узаконил регистрацию в России иностранных компаний. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому процесс постановки иностранных фирм на налоговый учет при открытии счета в банке станет проще.

Новый закон напрямую касается регистрации в России иностранных компаний. Новая мера позволит оплачивать поставки газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС. С самим документом можно познакомиться на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает упрощение процесса признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, а также вводит новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет, что связано с открытием счета в российском банке.

Еще в конце марта Владимир Путин сообщил о новом порядке оплаты российского газа европейскими покупателями, после чего издал указ в соответствии с которым европейские компании обязаны открывать валютные счета в «Газпромбанке». После этого будет происходить конвертация валютной выручки в рубли на открытом рынке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продления активности этой программы до конца текущего 2022 года.

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