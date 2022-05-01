В Петербурге полицейские задержали двух граждан устроивших стрельбу на Морской набережной

В Петербурге полицейские задержали двух граждан устроивших стрельбу на Морской набережной. Фото: Baltphoto

В Петербурге полицейские задержали двух граждан устроивших стрельбу на Морской набережной. Фото: Baltphoto

В субботу, 30 апреля, правоохранительные органы получили информацию о стрельбе из машины у дома 31 по Морской набережной. К счастью, хулиганов удалось задержать.

Об инциденте в полицию заявил 37-летний мужчина. По его словам, неизвестный стрелял из предмета похожего на пистолет, находясь при этом в автомобиле «Хендай Солярис», после чего с места преступления скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На пересечении Капитанской улицы и Морской набережной в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать указанный автомобиль, в котором находились два мужчины 26 и 29-лет. Полицейские изъяли газовый пистолет, после чего доставили мужчин в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Ленобласти маленький мальчик попал под колеса автомобиля, переезжая пешеходный переход на беговеле.