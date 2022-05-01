Петроградский районный суд Петербурга арестовал троих фанатов после победного матча «Зенита»

В Санкт-Петербурге после громкой победы «Зенита» Петроградский районный суд арестовал сразу троих фанатов за мелкое хулиганство.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что 30 апреля фанаты «»Зенита» и «Локомотива» в Приморском парке Победы выясняли отношения кулаками. Участие в массовой драке приняли Андрей Рыбин и Олег Цыплаков, которые признали свою вину в суде. Оба мужчины были арестованы на 4 и 5 суток соответственно.

Рыбин подвел итог, что «обе стороны в драке были, конечно, не правы».