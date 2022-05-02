Жители и гости Петербурга смогут принять участие в костюмированном забеге котов и кошек 4 июня

Жители и гости Петербурга смогут принять участие в костюмированном забеге котов и кошек 4 июня. Фото: Pixabay

Жители и гости Петербурга смогут принять участие в костюмированном забеге котов и кошек 4 июня. Фото: Pixabay

На начало лета в Северной столице назначено интересное событие: настоящий забег котов и кошек, только вот костюмированный.

Так, 4 июня, все желающие могут прийти в костюмах и поучаствовать в забеге. Старт будет у Арки Главного штаба, после чего участники сделают круг и вернуться на Дворцовую площадь.

Полный маршрут протянется от Арки Главного штаба по Миллионной улице до Мраморного дворца, через Аптекарский переулок к набережной реки Мойки и до Дворцовой площади.

Такой необычный забег приурочен ко дню рождения «Республики кошек». Костюмированный забег стартует на Дворцовой площади в 14:00, а также ко Дню петербургских кошек.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале рассказал, что участники смогут выбрать дистанцию 2,5 и 5 километров.

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