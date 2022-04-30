Петербург присоединился к Всероссийскому автопробегу профсоюзов

Петербург присоединился к Всероссийскому автопробегу профсоюзов
Исаакиевская площадь. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербург присоединился к Всероссийскому автопробегу профсоюзов «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», автопробег стартовал утром на Исаакиевской площади. В нем приняли участие 200 автомобилей. Участников мероприятия приветствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Автопробег профсоюзов стартовал 12 апреля во Владивостоке. Уже вечером участники акции будут в Москве, 1 мая там пройдет масштабный митинг. К 9 мая автомобилисты приедут в Волгоград и Севастополь, там они отметят День Победы.

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