Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на праздновании Дня Победы в Москве не будет зарубежных лидеров. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на праздновании Дня Победы в Москве не будет зарубежных лидеров. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что празднование Дня Победы в этом году не посетит ни один из зарубежных лидеров.

По словам Пескова, Кремль в этом году решил не приглашать на Парад Победы никого из зарубежных лидеров. Он объяснил, что это будет не юбилейная дата, а «наш праздник», который святой для всех россиян.

Представитель Кремля отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко также не будет участвовать в данных мероприятиях. «Насколько я знаю, нет, не планирует», — заявил Песков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на украшение Петербурга к 9 Мая потратят почти 40 миллионов. Тендеры разместил Городской центр рекламы и праздничных оформлений. Один оценивается в 20,3 млн рублей, другой – в 16,7 млн. На выделенную сумму планируют подготовить декоративные композиции, флагштоки и стилизованные флаги.