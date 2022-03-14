На украшение Петербурга к 9 Мая потратят почти 40 миллионов

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 28 марта. Фото: Gazeta.SPb

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 28 марта. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице начинается подготовка к празднованию Дня Победы. Проект праздничного оформления города оценили в 37 млн рублей.

Тендеры разместил Городской центр рекламы и праздничных оформлений. Один оценивается в 20,3 млн рублей, другой – в 16,7 млн. 28 марта прием заявок будет завершен.

На выделенную сумму планируют подготовить декоративные композиции, флагштоки и стилизованные флаги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские власти будут пристально следить за ситуацией с ценами и не дадут пенсионеров в обиду.

Напомним, что уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

С 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.