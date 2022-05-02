На Первомай петербуржцы заметили бродившего в Павловском парке лосенка

Жители Санкт-Петербурга рассказали о малыше-лосенке, который прогуливался в Павловском парке на Первомай.

Фото животного появилось 1 мая в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер Онлайн/CПБ». Пользователи позитивно отозвались о лосенке, под фотографиями появилось несколько забавных ответов.

Некоторые жители написали, что не стоит пугать малыша. Бывали случаи, когда животные в панике мчались на дорогу и погибали. Известен подобный случай с лосихой.

«Люди, только не пугайте! вспомните трагический случай (вроде в прошлом году), когда молодую лосиху в Пушкине так напугали, когда разом начали фоткать — она бросилась бежать и погибла, напоровшись на прутья забора…», — рассказал один из комментаторов.

В сети рассказали, что маленький лось появился на свет еще в прошлом году, но судьба его матери на данный момент неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском ТРК нашли розовых фламинго, дикобразов и султанок, которые содержались без разрешения Росприроднадзора. Все животные занесены в Красную книгу России.