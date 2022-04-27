Редких розовых фламинго незаконно содержали в петербургском ТРК

В петербургском ТРК нашли розовых фламинго, дикобразов и султанок, которые содержались без разрешения Росприроднадзора.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, в торговом комплексе во Фрунзенском районе содержались шесть розовых фламинго, три индийских дикобраза и три султанки. Все они занесены в Красную книгу России.

Редчайших животных содержит ООО «Зоомир». Всего у компании более сотни животных, которые она использует в культурно-зрелищных целях.

На фламинго, дикобразов и султанок заведены ветеринарные паспорта, но разрешения Росприроднадзора у компании не нашлось.

В отношении «Зоомира» составлен административный протокол об уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Материалы передали в суд.

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