Финская компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Финская компания Fennovoima расторгла контракт с &#171;Росатомом&#187; на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
Финская компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Фото: pixabay

Финская проектная компания Fennovoima приняла решение на расторжение контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

Как стало известно, расторжение контракта произошло, но причину выяснить пока не удалось. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании Fennovoima. Юридическим лицом «Росатома» в Финляндии является RAOS Project.

В сообщении Fennovoima указывается, что принятое решение далось нелегко.

«В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», -заверили в компании.

Проект «Ханхикиви-1» предполагал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС при этом выступает финская проектная компания Fennovoima Oy.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Финляндия готовится к отказу в мае от поставок газа из России.

аэс контракт росатом Россия финляндия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с 19 по 22 мая на Дворцовой будет работать «Литературная ...
Россия остается без поставок запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda
Финская компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на ...
В поселке Назия шестилетняя девочка выпала из окна, пока мама ходила в магазин
На Первомай петербуржцы заметили бродившего в Павловском парке лосенка
Эксперт объяснила, почему богатые получают пособия от государства
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страны ЕС откажутся от импорта российского ...
Жители и гости Петербурга смогут принять участие в костюмированном забеге ...