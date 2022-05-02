Финская компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Финская проектная компания Fennovoima приняла решение на расторжение контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

Как стало известно, расторжение контракта произошло, но причину выяснить пока не удалось. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании Fennovoima. Юридическим лицом «Росатома» в Финляндии является RAOS Project.

В сообщении Fennovoima указывается, что принятое решение далось нелегко.

«В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», -заверили в компании.

Проект «Ханхикиви-1» предполагал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС при этом выступает финская проектная компания Fennovoima Oy.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Финляндия готовится к отказу в мае от поставок газа из России.